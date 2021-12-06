В России зарегистрировали 32 136 случаев COVID-19 за сутки

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 32 тыс. 136 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2561 (8,0%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 9 млн 833 тыс. 749 случаев (+0,33%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 228,5 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 485 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 688 тыс. 373 человека.