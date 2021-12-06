В Нур-Султане прошла церемония официальной встречи президента Узбекистана (фото)

CentralAsia (UZ) - 6 декабря в резиденции Акорда прошла церемония официальной встречи президента Республики Узбекистан, сообщила пресс-служба президента РУз.

В честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Прозвучали государственные гимны Узбекистана и Казахстана.

Президенты Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев совершили обход почетного караула и представили друг другу членов официальных делегаций.

Затем состоялись переговоры глав государств в узком составе.

В ходе встречи главы государств рассмотрели широкий круг вопросов многогранного узбекско-казахстанского партнерства, в том числе в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также обменялись мнениями по международной и региональной повестке.

Президент Казахстана, приветствуя лидера Узбекистана, вновь поздравил его с победой на прошедших президентских выборах и пожелал успехов в дальнейшей деятельности, а также отметил значимость настоящего визита.

Лидер Узбекистана отметил высокую динамику отношений дружбы и добрососедства между двумя братскими государствами.

« Узбекистан и Казахстан – это естественные экономические партнеры. Наши экономики не конкурируют, а дополняют друг друга. Растет взаимная торговля. Ожидается, что в этом году товарооборот достигнет рекордного уровня в 4 миллиарда долларов. Увеличиваются объемы автомобильных и железнодорожных грузоперевозок. Полностью восстановлено авиасообщение, открываются новые маршруты. Наши ведущие предприятия успешно углубляют кооперацию. За последние годы количество совместных предприятий и проектов увеличилось в шесть раз практически во всех секторах экономики», - сказал Шавкат Мирзиёев.

В преддверии визита президента Узбекистана в Казахстан в Туркестане прошли заседание Межправительственной комиссии и Форум регионов под руководством Премьер-министров. Накануне проведен бизнес-форум в столице Казахстана. По итогам этих мероприятий подписаны соглашения и контракты на 6 миллиардов долларов.

Лидеры также обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.