В России за сутки от коронавируса скончались 1184 человека

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1184 человека, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 91 и Санкт-Петербурге — 62.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 282 тыс. 462 человека. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 9,8 млн, из них выздоровели — 8,5 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 млн 688 тыс. 373 пациента.