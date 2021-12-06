Глава ВОЗ надел чапан и заговорил на казахском. Видео

Тедрос Адханом Гебрейесус

CentralAsia (KZ) - Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус опубликовал на своей Facebook-странице видеообращение на казахском языке, посвященное поэту и заслуженному деятелю Казахстана Журсину Ерману.

«Дорогой Журсин-құда! Поздравляю вас с юбилеем. Желаю вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Пусть наше сватовство будет долгим», - поздравил казахстанского поэта глава ВОЗ.

В заключение он прочитал строки из стихотворения Журсина Ермана.

Сообщается, что Тедрос Адханом Гебрейесус оказался родственником Журсина Ермана: внучка казахстанского поэта (дочь его дочери) замужем за одним из сыновей главы ВОЗ.

Журсин Ерман является ведущим, поэтом, дважды обладателем премии имени Макатаева, обладателем международной литературной премии «Алаш», кавалером орденов «Парасат», «Құрмет» и заслуженным деятелем Казахстана.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения