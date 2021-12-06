Узбекистан на втором месте в Центральной Азии по скорости интернета

CentralAsia (UZ) - Среди стран Центральной Азии самый скоростной интернет зафиксирован в Кыргызстане. Об этом говорится в отчете британского издания Cable.co.uk. По его данным, Кыргызстан с медианной скоростью загрузки файла размером 5 гигабайт 7,44 Мбит/сек занял 155-е место. За ним следует Узбекистан, который занял 166 место.

Британское издание Cable.co.uk, специализирующееся на сравнении провайдеров телекоммуникационных услуг, опубликовало отчёт, в котором отмечает, что файл размером в 5 гигабайт в Узбекистане в среднем загружается со скоростью 6,64 Мбит/сек. По этому показателю страна занимает 166 место из 224 стран.

Из 11 стран СНГ в таблице большинство государств можно найти, начиная с середины таблицы. В регионе средняя скорость составляет 12,87 Мбит / с. В тройку крупнейших стран региона вошли Российская Федерация (35,73 Мбит / с, 66-е), Украина (25,26 Мбит / с, 77-е место) и Беларусь (19,86 Мбит / с, 92-е). Кыргызстан занял 155 место в списке. Самыми медленными странами в регионе стали Туркменистан (также самый медленный в мире - 0,50 Мбит / с, 224-е), Таджикистан (1,82 Мбит / с, 211-е) и Казахстан (5,83 Мбит / с, 173-е). Кроме того, Таджикистан и Туркменистан вошли в десятку самых медленных интернетов в мире.

Британское издание также опубликовало отчет за предыдущие годы. В нем можно найти информацию о скорости интернета той или иной страны с 2017 года.

В рейтинге 2017 года Узбекистан занимал в рейтинге по скорости интернета 178 место из 189 стран. В 2018 году страна немного поднялась в списке, заняв 184 позицию из 200 стран.

В 2019 году качество интернета в стране вновь улучшилось, благодаря этому Узбекистан оказался в рейтинге из 207 стран на 181 месте. В прошлом году страна заняла 200-позицию из 221 страны.