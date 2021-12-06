В столице Казахстана установят памятник Алишеру Навои

CentralAsia (UZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 6 декабря отметил, что в Нур-Султане будет установлен памятник Алишеру Навои, как символ духовной общности и многовековой дружбы наших народов. Об этом глава РК сообщил в ходе переговоров между президентами Узбекистана и Казахстана, сообщает пресс-служба главы государства.

На переговорах президент Узбекистана также подчеркнул важность формирования новых маршрутов, обеспечивающих выход на рынки друг друга и третьих стран. Лидеры условились ускорить проекты строительства железной и автодороги «Учкудук-Кызылорда», а также высокоскоростной железнодорожной магистрали «Туркестан-Шымкент-Ташкент».

Отмечена необходимость принятия совместных практических мер по ускоренному внедрению новейших водосберегающих технологий, реализации совместных мероприятий по лесопосадкам в Приаралье.

Стороны выразили намерение тесно сотрудничать в сфере внешней политики, продвигая взаимные интересы и идеи регионального сближения в целях обеспечения мира и стабильности в Центральной Азии. Президенты согласились целенаправленно работать над совершенствованием формата Консультативных встреч глав государств Центральной Азии в целях максимально полного задействования их потенциала при строгом уважении интересов всех государств-участников.

На встрече также обсуждены вопросы наращивания гуманитарных обменов, сотрудничества в сфере образования, науки, здравоохранения, культуры и искусства, туризма и спорта.