«Талибан» вернул в страну несколько самолетов и вертолетов, угнанных афганскими лётчиками в соседние страны, - СМИ

CentralAsia (UZ) - Движение «Талибан» вернуло несколько самолетов и вертолетов, которые были угнаны афганскими лётчиками в соседние страны, сообщает TOLOnews.

Власти заявили, что афганские военные самолеты - самолеты и вертолеты - были возвращены из соседних стран. Более подробная информация, такая как точное количество самолетов, не сообщается.

Ранее командир корпуса Аль-Фатх в северной провинции Балх Атаулла Омари сообщил, что предпринимаются попытки вернуть самолеты обратно.

«Переданные за границу самолеты возвращены в страну. В результате продолжающихся усилий часть самолетов была возвращена в Афганистан », - сказал он.

Талибан в очередной раз призвал афганских пилотов вернуться домой, заявив, что для них нет угрозы.

Командующий ВВС Балха Зиаул Хак Ассим сказал, что обслуживающий персонал недавно отремонтировал сломанный самолет.

«Самолет был сломан, и его следовало отправить в Дубай для ремонта… но наши инженеры и специалисты по техническому обслуживанию отремонтировали самолет», - сказал командующий ВВС Балха Зиаулхак Ассим.

Исполняющий обязанности министра обороны Мулла Мохаммад Якоб заявил, что Талибан намерен создать сильные военно-воздушные силы.

Ранее сообщалось, что замглавы временного правительства «Талибана» мулла Абдул Гани Барадар призвал Узбекистан вернуть самолеты и вертолеты, на которых афганские пилоты покинули страну после падения прежнего правительства.

Разговор об этом состоялся во время визита делегации Узбекистана во главе со спецпредставителем Исматуллой Иргашевым в Кабул 1 декабря.

Сообщалось, что афганские лётчики угнали 25% авиационной техники страны в Узбекистан и Таджикистан в последние часы до захвата власти талибами.