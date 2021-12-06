В Узбекистан доставили более 300 тыс. доз вакцины Pfizer

- Узбекистан, общество
- 17:01, 06 декабря 2021
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CentralAsia (UZ) - Сегодня, 6 декабря, в Узбекистан доставили ещё 301 860 доз вакцины Pfizer/BioNTech в рамках глобального механизма COVAX, сообщает пресс-служба Минздрава РУз.
Первая партия вакцины в количестве более 1,2 млн доз была доставлена в середине сентября, вторая, в количестве 526,5 тыс. доз, в середине октября.
К настоящему времени общее количество доз вакцин в республике составило 43 107 478.
Из них:
- 2 млн 254 тыс. 480 доз Astra Zeneca;
- 32 млн 431 тыс. 838 доз ZF-UZ-VAC2001;
- 1 млн 281 тыс. 500 доз «Спутник V»;
- 3 млн 60 доз Moderna;
- 2 млн 316 тыс. 600 доз Pfizer/BioNTech;
- 1 млн 976 тыс. доз Sinovac.
Из них 34 млн 874 тыс. 583 дозы были использованы в процессе вакцинации.