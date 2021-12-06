В Узбекистане отменили TikTok Fest с российскими звездами из-за возможного «негативного влияния на сознание молодежи»

CentralAsia (UZ) - В Министерстве культуры Узбекистана заявили, что отмененный TikTok Fest с российскими звездами «негативно повлиял бы на сознание молодежи»

Несколько недель назад СМИ Узбекистана сообщили, что в декабре в Ташкенте состоится масштабный фестиваль с российскими TikTok-звездами. Среди именитых гостей числились Даня Милохин, Егор Шип, Аня Покров и многие другие. Но на днях СМИ сообщили, что мероприятие было отменено.

Пользователи соцсетей выступили с критикой в адрес Министерства культуры, после чего в министерстве прокомментировать ситуацию.

«Организацией шоу-концертов занимаются частные предприниматели, а не Министерство культуры. Поэтому Минкультуры рекомендует направлять все вопросы и комментарии по шоу «TikTok Fest» в вышеупомянутые компетентные органы», — отмечается в обращении Минкультуры.

В Минкультуры добавили, что в органах исполнительной власти на местах (хокимият) проанализировали уровень, содержание, идею концерта и сделали окончательные выводы. Так, в результате TikTok-фестиваль был отменен. Кроме того, в Министерстве культуры заключили, что «TikTok Fest» негативно сказался бы на сознании и мировоззрении молодежи.

«Мы считаем, что ответственные лица, которые организуют подобные массовые мероприятия, серьезно отнесутся к этому вопросу, учитывая эти аспекты», — говорится в заявлении.

До заявления Минкультуры, узбекские блогеры также выступали с критикой на организаторов фестиваля, отмечая то, что в министерстве «вероятно, не знакомы с участниками будущего фестиваля» и какие фотографии и посты они публикуют на своих страницах.