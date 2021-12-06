В Узбекистане реализована первая партия бензина АИ-98 местного производства

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане реализована первая партия местного бензина АИ-98. Новый тип топлива освоен на мощностях Бухарского НПЗ. Об этом сообщает пресс-служба «Узбекнефтегаза».

2 декабря столичная компания «ITP INTER TOPFULL PETROL» совершила сделку о закупе 60 тонн бензина марки АИ-98 (12 921 483 сум или $1200 по сегодняшнему курсу за тонну ) в ходе утренней сессии товарно-сырьевой биржи.

Подчеркивается, что это первая партия автомобильного бензина АИ-98, выпущенного на мощностях местного Бухарского НПЗ. Освоение бензина нового типа в результате оказалось высококачественной разработкой.

На сегодняшний день Бухарский НПЗ выпускает 9 видов продукции. В линейке производства имеются - «АИ-80», «АИ-91», «АИ-92», «АИ-95», брендовый «АИ-95 QuWatt», а теперь и новый «АИ-98».

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