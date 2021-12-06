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В Узбекистане начал вещание новый телеканал Foreign Languages

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане утром 6 декабря начал вещание новый телеканал Foreign Languages, он транслирует узбекские программы на иностранных языках 24 часа в сутки.

Телеканал создан на базе телеканала Oilaviy в системе национальной телерадиокомпании Узбекистана.

Минимум три часа эфирного времени будет выделяться для онлайн-обучения иностранным языкам. Канал призван популяризироваться иностранные языки среди молодежи. Для этого на Foreign Languages круглосуточно будут показывать научно-популярные, документальные и художественные фильмы на иностранных языках, привлекать специалистов к языковым программам и транслировать учебные материалы, а также помогать в развитии современных языковых навыков учителей.

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