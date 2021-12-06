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В Нур-Султане открылось новое здание посольства Узбекистана

CentralAsia (KZ) -  В ходе государственного визита президента Узбекистана 6 декабря состоялось открытие нового здания посольства нашей страны в городе Нур-Султане.

Президенты Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев, разрезав символическую ленту, торжественно открыли новое здание дипломатического представительства страны.

Президенты ознакомились с созданными в посольстве условиями.

Помещения здания оформлены в национальном стиле. Установленное здесь интерактивное оборудование позволяет проводить переговоры в онлайн-режиме. Для эффективной консульской деятельности установлена система «электронная очередь», посетители могут получить необходимую информацию интерактивными средствами.

Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев оставили запись в Книге почетных гостей посольства.

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