В Монголии за сутки выявлено 296 случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) - За минувшие 24 часа в стране выявлено 296 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 381 тыс. 166.

Из новых случаев 144 человека — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, и 152 были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 1 тыс. 573 пациента находятся в легком, 2 тыс. 104 — в тяжелом, 490 — в критическом и 92 — в крайне критическом состоянии. За сутки от коронавируса скончались 3 человека.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1 тыс. 947.

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