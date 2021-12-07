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В Ташкенте мужчину, пристававшему в автобусе к девочке, приговорили к 2 годам исправительных работ

CentralAsia (UZ) -  Суд Ташкента на днях вынес приговор по уголовному делу в отношении К. Ш., (1989 года рождения), который обвинялся в приставании к 13-летней девочке в вагоне метро. Об этом сообщила пресс-служба Ташкентских городских судов.

Суд проходил в закрытом режиме. Согласно приговору, К. Ш. признан виновным по части 1 статьи 129 Уголовного кодекса Узбекистана (совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего 16 лет). Мы писали, что инцидент произошёл 18 сентября возле станции метро «Алмазар». Девочка записала действия мужчины на телефон. Через несколько дней он был задержан.

Суд назначил наказание в виду 2 лет исправительных работ с удержанием 20% заработной платы в пользу государства. С учётом времени, проведённого под стражей, срок исправительных работ составляет 1 год 10 месяцев и 21 день.

Ранее К. Ш. был судим за преступления, предусмотренные статьями 166 (грабёж), 169 (кража) и 127 (вовлечение несовершеннолетнего в антисоциальное поведение) Уголовного кодекса.

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