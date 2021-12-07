Глава МИД Монголии приняла участие в министерском заседании Коалиции за свободу

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел г-жа Б. Батцэцэг виртуально приняла участие в 10-й юбилейной встрече министров Коалиции за свободу онлайн, которая состоялась 3 декабря 2021 года.

В своем выступлении министр иностранных дел заявила, что Монголия, как член-основатель Коалиции, гордится тем, что тесно сотрудничает с государствами-членами, чтобы вывести на глобальную арену новые видения и обязательства, а также делает тяжелую работу по защите и продвижению свободы в Интернете. за последние 10 лет и подчеркнул важность удвоения усилий по эффективному реагированию на многочисленные проблемы, вызванные в основном новой пандемией COVID-19.

Она также сообщила, что для развития системы электронной Монголии парламент Монголии одобрил решение о создании Министерства цифрового развития и Академии электронной Монголии.

Конференция приняла Хельсинкскую декларацию об открытом и доступном Интернете и цифровизации на основе прав человека. Следующим председателем Коалиции станет Канада.

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