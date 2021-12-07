Монголы завоевали четыре медали на чемпионатах Азии и Океании по дзюдо

CentralAsia (MNG) - Монгольские спортсмены завоевали одну золотую и три бронзовые медали на чемпионате Азии и Океании по дзюдо, который прошел в Бейруте, Ливан, 2-5 декабря.

В частности, на чемпионате Азии и Океании среди кадетов О.Оюнчимэг завоевала золотую медаль в весовой категории до 57 кг у женщин, бронзу Б. Ням-Эрдэнэ в весовой категории до 70 кг и бронза У. Жанцандорж в весовой категории до 55 кг среди мужчин.

На чемпионате Азии-Океании среди юниоров Э. Хуслэн завоевала бронзу в весовой категории до 48 кг среди женщин.

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