Токаев и Мирзиеев открыли новое здание посольства Узбекистана. Фото

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетили здание посольства Узбекистана в Казахстане. Лидеры двух стран приняли участие в церемонии открытия нового здания узбекского посольства, расположенного на проспекте Тәуелсіздік близ мечети «Хазрет Султан», передает Акорда.

После того как главы государств совместно перерезали церемониальную ленту, Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Затем Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев совершили осмотр дипломатической миссии.

В завершение президент Казахстана оставил запись в книге почетных гостей.

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