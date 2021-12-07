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В Ташкенте при получении взятки в $29 тысяч задержан сотрудник Генпрокуратуры
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) -  Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Узбекистана, в октябре 2020 года мужчина, который работал в органах прокуратуры Алмалыка, потребовал от руководителя строительной компании деньги за то, что он якобы помог ему выиграть тендер на ремонт общежития №11.

5 декабря текущего года в одном из ресторанов Ташкента заместитель начальника управления Генпрокуратуры, который находился в отпуске с 22 ноября, был задержан с поличным при получении денежных средств в размере 29 тыс. долларов от руководителя строительной компании. Он тоже сообщил, что якобы помог предпринимателю выиграть тендер.

В отношении задержанного возбуждено дело по статье 168 (мошенничество) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

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