Монгольский велосипедист стал победителем многодневной велогонки

CentralAsia (MNG) - Сайнбаярын Жамбалжамц является мастером спорта международного класса и членом малазийской профессиональной велосипедной команды «Terengganu».

Свою карьеру велосипедиста С.Жамбалжамц начал со спортивного клуба «Алдар» и до сих пор числится в этом клубе. В настоящее время он находится на 2-м месте в рейтинге Азии и возглавляет рейтинг Федерации велосипедного спорта Монголии 2021 года.

Международная многодневная велогонка, проходящая в Таиланде, характеризуется участием полупрофессиональных команд категории 2.1 Международного союза велосипедистов (ICU).

Ранее монгольские велосипедисты выигрывали отдельный этап международных соревнований по велоспорту, но впервые спортсмен из Монголии стал победителем общего зачета международного велотура.

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