В завезенном в Узбекистан контейнере обнаружили контрабандный электромобиль

CentralAsia (UZ) - Таможенники Узбекистана на посту «Техническая контора Чукурсай» во время пересечения границы досмотрели контейнер, где обнаружили контрабандный электромобиль, который не был вписан в документы. Об этом сообщили в пресс-службе ГТК Узбекистана.

«В документах было заявлено много предметов, которые действительно были в контейнере, однако когда сотрудники таможни не поленились и в соответствии со своими обязанностями решили полностью проверить контейнер, то удивились обнаружив электромобиль»,- говорится в сообщении.

Сообщается, что цена такого экземпляра достигает 200 млн сумов ($18,5 тыс.), производитель — Китай.