В торговом центре в Узбекистане произошел взрыв, пострадали 9 человек (видео)

В торговом центре в Узбекистане произошел взрыв, пострадали 9 человек

CentralAsia (UZ) - В торговом центре «Инденим» в городе Денау Сурхандарьинской области 7 декабря в 3:57 ночи произошел взрыв и затем пожар, пострадали девять человек, сообщает МЧС Узбекистана.

В результате взрыва стены торгового центра обрушились. Пожарные и спасательные бригады прибыли на место происшествия в 4:02 и потушили пожар в 4:25.

Пострадали девять человек, которых доставили в городскую больницу.

На место происшествия прибыла правительственная комиссия во главе с первым вице-премьером Узбекистана Ачилбаем Раматовым. В правительственную комиссию вошли представители МВД, МЧС, Национальной гвардии, Минздрава и других ведомств республики.

По данному факту проводится предварительное расследование.