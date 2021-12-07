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В торговом центре в Узбекистане произошел взрыв, пострадали 9 человек (видео)

CentralAsia (UZ) -  В торговом центре «Инденим» в городе Денау Сурхандарьинской области 7 декабря в 3:57 ночи произошел взрыв и затем пожар, пострадали девять человек, сообщает МЧС Узбекистана.

В результате взрыва стены торгового центра обрушились. Пожарные и спасательные бригады прибыли на место происшествия в 4:02 и потушили пожар в 4:25.

Пострадали девять человек, которых доставили в городскую больницу.

На место происшествия прибыла правительственная комиссия во главе с первым вице-премьером Узбекистана Ачилбаем Раматовым. В правительственную комиссию вошли представители МВД, МЧС, Национальной гвардии, Минздрава и других ведомств республики.

По данному факту проводится предварительное расследование.

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