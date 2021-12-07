В Казахстане за сутки выявлено 545 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 545 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан — 105;

- Карагандинская область — 97;

- Павлодарская область — 74;

- Акмолинская область — 65;

- Северо-Казахстанская область — 60;

- город Алматы — 46;

- Костанайская область — 30;

- Восточно-Казахстанская область — 19;

- Алматинская область — 14;

- Атырауская область — 7;

- Мангистауская область — 6;

- Жамбылская область — 6;

- Западно-Казахстанская область — 5;

- Туркестанская область — 4;

- город Шымкент — 4;

- Кызылординская область — 2;

- Актюбинская область — 1.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 976 тыс. 327 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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