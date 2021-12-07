В Казахстане за сутки выявлено 545 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 545 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан — 105;
- Карагандинская область — 97;
- Павлодарская область — 74;
- Акмолинская область — 65;
- Северо-Казахстанская область — 60;
- город Алматы — 46;
- Костанайская область — 30;
- Восточно-Казахстанская область — 19;
- Алматинская область — 14;
- Атырауская область — 7;
- Мангистауская область — 6;
- Жамбылская область — 6;
- Западно-Казахстанская область — 5;
- Туркестанская область — 4;
- город Шымкент — 4;
- Кызылординская область — 2;
- Актюбинская область — 1.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 976 тыс. 327 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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