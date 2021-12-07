Автопром Узбекистана заключил в Казахстане соглашения на $500 млн

CentralAsia (UZ) - В ходе IV заседания Казахстанско-Узбекского делового совета, прошедшего в рамках государственного визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиеёва в Нур-Султане, АО «Узавтосаноат» достиг двусторонние соглашения в области машиностроения на сумму более 500 млн.долл. Об этом сообщило Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Две машиностроительные компании Узбекистана и Казахстана АО «Узавтосаноат» и АО «Группа компаний Аллюр» достигли стратегических договоренностей о переходе на новый этап сотрудничества, предполагающий организацию на костанайском заводе «СарыаркаАвтоПром» мелкоузлового (CKD) производства легковых автомобилей Chevrolet. Для реализации проекта запланированы инвестиции в размере 65 млн.долл.

Учитывая высокий спрос автомобилей бренда Chevrolet среди потребителей Казахстана, закономерно возникла взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества по реализации в Казахстане проекта производства данных автомобилей. В рамках договоренностей планируется реализовать на базе «СарыаркаАвтоПром» современное высокотехнологичное производство, что позволит увеличить локализацию и увеличить экспортный потенциал экономик двух стран.

В рамках расширения сотрудничества с Республикой Казахстан «Узавтосаноат» подписало соглашение с казахским производителем автотранспортной техники ТОО «Qaztehna» на сумму 15 млн.долл. В целях расширения выпускаемой номенклатуры производимой продукции в Казахстане на базе «Qaztehna» будет организовано производство грузовых автотранспортных средств бренда SINOTRUK HOWO.

Ряд достигнутых с казахскими компаниями договоренностей включил в себя и расширение сотрудничества в области сельскохозяйственного машиностроения. «Узавтосаноат» и АО «Агромашхолдинг KZ» заключили соглашение о стратегическом партнерстве на сумму 15 млн.долл. в области развития производства и реализации сельскохозяйственной техники, в том числе тракторов, в Республике Казахстан.

Помимо основных направлений машиностроения, также были достигнуты соглашения с казахскими компаниями на сумму 50 млн.долл. по внедрению современных цифровых решений на автомобильном рынке Республики Узбекистан.

С марта 2020 года совместно с UzAuto Motors в Костанае ведется выпуск автомобилей бренда Chevrolet, а в текущем году завод «СарыаркаАвтоПром» совместно с SamAuto осуществляет производство низкопольных автобусов SAZ LE60. Кроме того, с октября 2019 года автомобили производства UzAuto Motors занимают лидирующие позиции в рейтинге самых продаваемых автомобилей Казахстана.