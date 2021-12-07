Вирусолог назвал омикрон-штамм живой вакциной

CentralAsia (CA) - Омикрон-штамм коронавируса, два случая заражения которым выявили у прилетевших из ЮАР россиян, может стать живой вакциной, потому что у него снижена патогенность. Об этом заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков, сообщает Ura.ru.

«Есть оптимистичное мнение о том, что сейчас COVID ускоренно прошел вторую фазу эволюции. Он стал менее патогенным, но при этом одновременно и более заразным, что тоже хорошо», — сказал вирусолог.

Чумаков объяснил, что люди, которые будут инфицированы новым штаммом, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам. Помимо этого, специалист предположил, что после появления нового варианта больше не будет локдаунов.

Роспотребнадзор подтвердил первые случаи омикрон-штамма в России в понедельник, 6 декабря. Его обнаружили у двоих россиян, которые прилетели из ЮАР. Помимо этого, штаммы коронавируса еще у 10 туристов, чьи ПЦР-тесты оказались положительными, пока определяются.

Во Всемирной организации здравоохранения не исключают, что омикрон способен вытеснить другие штаммы, и уже в ближайшее время половина пациентов в Европе будет заражена именно этим вариантом. Случаи инфицирования новым вариантом вируса зафиксированы как минимум в 38 странах мира.

Впервые «омикрон» появился в ЮАР в ноябре 2021 года. По оценкам Технической консультативной группы, этот вариант COVID-19 имеет 32 мутации. При этом во ВОЗ сообщили, что не обнаружили ни одной смерти от нового штамма коронавируса.