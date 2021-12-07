В результате взрыва в торговом центре на юге Узбекистана погиб один человек

CentralAsia (UZ) - В Сурхандарье после взрыва и произошедшего за ним пожара в торговом центре во время проведения поисково-спасательных работ под обломками был найден погибший, сообщило МЧС Узбекистана.

Ранее сообщалось, что 7 декабря, в 03:57, в Денауском районе Сурхандарьинской области произошла вспышка газовоздушной смеси, из-за которой конструкция 2-этажного здания была частично разрушена. 9 человек, находившиеся в этот момент в помещении, госпитализированы с различными травмами.

После вспышки произошел пожар. Специалисты ликвидировали его в течение 28 минут.

Сообщается, что примерно 30 минут назад во время проведения поисково-спасательных работ под обломками был найден погибший.

На место инцидента прибыла правительственная комиссия во главе с первым вице-премьером Узбекистана Ачилбаем Раматовым. В правительственную комиссию вошли представители МВД, МЧС, Национальной гвардии, Минздрава и других ведомств республики.