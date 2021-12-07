экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В результате взрыва в торговом центре на юге Узбекистана погиб один человек
Предыстория: В торговом центре в Узбекистане произошел взрыв, пострадали 9 человек (видео)

CentralAsia (UZ) -  В Сурхандарье после взрыва и произошедшего за ним пожара в торговом центре во время проведения поисково-спасательных работ под обломками был найден погибший, сообщило МЧС Узбекистана.

Ранее сообщалось, что 7 декабря, в 03:57, в Денауском районе Сурхандарьинской области произошла вспышка газовоздушной смеси, из-за которой конструкция 2-этажного здания была частично разрушена. 9 человек, находившиеся в этот момент в помещении, госпитализированы с различными травмами.

После вспышки произошел пожар. Специалисты ликвидировали его в течение 28 минут.

Сообщается, что примерно 30 минут назад во время проведения поисково-спасательных работ под обломками был найден погибший.

На место инцидента прибыла правительственная комиссия во главе с первым вице-премьером Узбекистана Ачилбаем Раматовым. В правительственную комиссию вошли представители МВД, МЧС, Национальной гвардии, Минздрава и других ведомств республики.

Новости по теме:

print
  • В Казахстане за сутки выявлено 632 случая COVID-19
  • В США вступили в силу новые ограничения на въезд в страну из-за омикрон-штамма
  • Загрязнение воздуха в Ташкенте достигло рекордного уровня


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com