Сенаторы США призвали администрацию оказать давление на Узбекистан в вопросах прав человека

CentralAsia (UZ) - Группа сенаторов США призвала администрацию Белого дома оказала давление на Узбекистан и президента Шавката Мирзиёева из-за ситуации с правами человека.

Сенатор Боб Менендес (демократ от штата Нью-Джерси), председатель комитета по международным отношениям, и пять других сенатских демократов призвали администрацию США оказать давление на лидеров Узбекистана по вопросам прав человека во время предстоящего диалога.

В письме, обнародованном 6 декабря, сенаторы заявили, что они признают «прогресс Узбекистана в области прав человека», но они призвали центральноазиатское государство провести радикальные реформы, «как обещал президент Шавкат Мирзиёев».

Представители двух стран должны встретиться в конце этого месяца в рамках первого диалога о стратегическом партнерстве.

Сенаторы заявили, что встреча «дает уникальную возможность установить уважение к правам человека как основополагающему компоненту отношений Соединенных Штатов с Узбекистаном».

В своем письме сенаторы выразили озабоченность по поводу ограничений на свободу слова и печати и отсутствие прогресса в направлении политической либерализации.

Письмо, направленное госсекретарю Энтони Блинкену, также подписали сенаторы Крис Ван Холлен (Мэриленд), Дик Дурбин (Иллинойс), Кирстен Гиллибранд (Нью-Йорк), Шеррод Браун (Огайо) и Бен Кардин (Мэриленд).

«Несмотря на превозносимые реформы, Узбекистан остается одной из самых репрессивных стран мира и рискует свести на нет недавние достижения», - написали сенаторы в письме.

«После вывода войск США из Афганистана наши двусторонние отношения с Узбекистаном стали еще более важными для наших интересов и наших ценностей. По мере того, как мы укрепляем нашу безопасность и координацию борьбы с терроризмом, мы также должны подчеркивать в нашем партнерство важность прав человека в Узбекистане".

Сенаторы призвали администрацию США сотрудничать с Ташкентом, чтобы обеспечить конструктивную реформу Уголовного кодекса Узбекистана.

В прошлом месяце Хьюман Райтс Вотч (HRW) заявила, что переизбрание Мирзиёева на второй срок в октябре, когда кандидатам от реальной оппозиции не было разрешено баллотироваться, совпало с «явным неуспехом» в ситуации с правами человека в стране.

Мирзиёев подвергся критике за то, что он расправился со своими критиками и активистами перед голосованием.

Ранее ряд СМИ сообщили, что правоохранительные органы Ташкентской вынудили десятки мусульман сбрить бороды - практика в центральноазиатском государстве, которая годами подвергалась критике со стороны местных и международных правозащитных организаций.