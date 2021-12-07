Под обломками торгового центра на юге Узбекистана найдено тело второго погибшего

CentralAsia (UZ) - Во время поисково-спасательных работ под обломками торгового центра «Инденим», где 7 декабря ранним утром произошла вспышка газовоздушной смеси, найден второй погибший.

Как сообщалось ранее, инцидент произошёл 7-го декабря в 03:57 часов в Денауском районе Сурхандарьинской области. Из-за вспышки газовоздушной смеси конструкция 2-этажного здания торгового центры была частично разрушена. 9 человек, находившиеся в этот момент в помещении, госпитализированы с различными травмами.

После вспышки произошел пожар. Специалисты ликвидировали его в течение 28 минут.

Примерно 30 минут назад во время проведения поисково-спасательных работ под обломками был найден первый погибший.