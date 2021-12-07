Под обломками торгового центра на юге Узбекистана найдено тело второго погибшего

- Узбекистан, происшествия
- 13:24, 07 декабря 2021
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|Продолжение: В результате взрыва в торговом центре на юге Узбекистана погиб один человек
|Предыстория: В торговом центре в Узбекистане произошел взрыв, пострадали 9 человек (видео)
CentralAsia (UZ) - Во время поисково-спасательных работ под обломками торгового центра «Инденим», где 7 декабря ранним утром произошла вспышка газовоздушной смеси, найден второй погибший.
Как сообщалось ранее, инцидент произошёл 7-го декабря в 03:57 часов в Денауском районе Сурхандарьинской области. Из-за вспышки газовоздушной смеси конструкция 2-этажного здания торгового центры была частично разрушена. 9 человек, находившиеся в этот момент в помещении, госпитализированы с различными травмами.
После вспышки произошел пожар. Специалисты ликвидировали его в течение 28 минут.
Примерно 30 минут назад во время проведения поисково-спасательных работ под обломками был найден первый погибший.