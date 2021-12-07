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Еще одна казахстанка примет участие в «Миссис Вселенная 2021». Фото
Предыстория: Айгерим Абдибекова представит Казахстан на конкурсе «Миссис Вселенная 2021». Фото

CentralAsia (KZ) -  Алтынай Мейман из Нур-Султана стала обладательницей титула «Миссис Каспийское море» и представит Казахстан на международном конкурсе «Миссис Вселенная - 2021», передает Tengrinews.kz.

31-летняя мама двоих детей по образованию юрист, работала в банке. Сейчас занимается саморазвитием, прошла обучение ораторскому искусству, увлекается верховой ездой. Активно участвует в многостороннем развитии детей и занимается благотворительностью.

Алтынай имеет опыт участия в конкурсах красоты и в моделинге. Она представляла столицу на конкурсе «Мисс Казахстан» в 2008 году, а также принимала участие в показах высокой моды в Алматы.

«Я очень рада, что приму участие в таком крупном международном конкурсе, как «Миссис Вселенная - 2021», так как это мечта моего детства. Помимо этого, конкурс для меня - это атмосфера праздника, знакомства с участницами, колоссальный опыт, дисциплинированность. Искренне надеюсь на поддержку соотечественников», - поделилась она.

На этом конкурсе Казахстан также представит 27-летняя Айгерим Абдибекова из Нур-Султана. Конкурс пройдет с 17 по 26 февраля 2022 года в Сеуле (Южная Корея).

Год назад на «Миссис Вселенная» победу одержала супруга певца Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова. Теперь она передаст корону новой победительнице.

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