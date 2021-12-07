15-летняя девочка из Афганистана вошла в список 25 влиятельных женщин мира

Сутуда Фурутан

CentralAsia (CA) - Издание Financial Times включило 15-летнюю афганскую девочку в список 25 самых влиятельных женщин мира в 2021 году. Её кандидатуру Financial Times предложила правозащитница, лауреат Нобелевской премии мира Малала Юсуфзай.

«Сутуда Фурутан протестовала против действий «Талибана» и потребовала разрешить девочкам ходить в школу. Ее мужество и сила побудили талибов в Герате разрешить девочкам вернуться в школу. Сутуда посмела отстаивать право девочек на образование. Мир должен прислушиваться к ее голосу и голосам таких девочек во всем мире», - говорит Юсуфзай.

После захвата власти талибами и закрытия школ в Афганистане, Сутуда Фурутан стала одной из самых активных борцов за права женщин и девочек в этой стране. Видео одного из ее выступлений получило широкий резонанс в Афганистане и нашло много сторонников в социальных сетях.

В сентябре на «Неделе мучеников» (Хафтаи шахид) и в честь рождения пророка Мухаммеда в присутствии официальных лиц «Талибана» она раскритиковала закрытие школ для девочек.

В недавнем интервью кабульской газете «Иттилооти руз» (Новость дня) Сутуда сказала, что недавние события в Афганистане вынудили ее выступать за то, чтобы права девушек на образование были услышаны.

«Я решила высказаться и донести боль и страдание женщин. В конце концов, кто-то же должен был поднять голос», - сказала она.

В настоящее время Сутуда призывает международное сообщество не оставлять афганских женщин одних под властью «Талибана».

В список Financial Times вошли известные женщины - политические и общественные деятели, спортсмены, редакторы, дизайнеры, журналисты и другие знаменитости и активисты. В частности, в списке значатся кандидат в президенты и руководитель Координационного совета Беларуси Светлана Тихановская, глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала, председатель Федеральной торговой комиссии США Лино Хан, председатель и гендиректор General Motors Мэрри Бар, ведущая экономистка МВФ Гита Гопинатх и др.