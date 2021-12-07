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В WhatsApp появились новые возможности с исчезающими сообщениями

CentralAsia (CA) -  В мессенджере WhatsApp появилась функция настройки исчезающих сообщений в чатах. Об этом сообщил глава компании Meta Марк Цукерберг на своей странице в Facebook.

Функция позволяет пользователям настраивать автоматическое удаление сообщений в чате по истечении заданного периода времени. По умолчанию предлагается удаление через сутки, 7 дней и 90 дней.

«Пользователи WhatsApp теперь смогут включить исчезающие сообщения по умолчанию для всех новых чатов. Все сообщения в новых личных чатах, которые начинаете вы или другой пользователь, будут удаляться через заданное время. То же самое можно сделать для ваших групповых чатов. Эту функцию можно будет включить по желанию: она не удаляет сообщения в существующих чатах и не меняет ваши настройки», - говорится в блоге WhatsАpp.

Функция также разрешает включить автоматическое удаление сообщений во всех чатах. Для того чтобы применить эту функцию, необходимо перейти в настройки конфиденциальности и выбрать «Таймер сообщений».

До этого, при режиме исчезающих сообщений, новые исчезали из него только через 7 дней.

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