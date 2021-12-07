Пост главы РАТС ШОС займет представитель Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Во вторник, 7 декабря, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял Джумахона Гиёсова (Таджикистан), завершающего свою миссию в качестве директора исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС).

По данным МИД РУз, с 1 января 2022 года пост директора исполкома РАТС ШОС займет представитель Узбекистана Руслан Мирзаев.

Как сообщалось ранее, кандидатуру Руслана Мирзаева на должность директора организации утвердил Совет глав стран-членов ШОС на саммите в Душанбе.

Прежний глава Джумахон Гиёсов занимал должность директора Исполкома РАТС ШОС с января 2019 года.

Исполнительный комитет РАТС ШОС является постоянно действующим органом. Штаб-квартира организации расположена в Ташкенте. Директор назначается Советом глав государств по рекомендации Совета РАТС из числа граждан стран ШОС сроком на три года.