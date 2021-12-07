В России ввели новые правила определения бедности, и бедных стало меньше на 2,8 млн

CentralAsia (CA) - Росстат пересчитал количество бедных в России в соответствии с новой методикой, введенной правительством в конце ноября. По данным ведомства, в третьем квартале 2021 года численность россиян с доходами ниже границы бедности снизилась на 2,8 млн человек (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), и сейчас в стране 17,6 млн бедных. Агентство ВВС объясняет, как работает новая методика и почему в России при высокой инфляции бедность падает.

Кабмин представил новый порядок определения бедности в России 26 ноября. Как поясняли в министерстве труда, теперь вместо прожиточного минимума будет использоваться новый показатель под названием «граница бедности».

Согласно предварительным расчетам Росстата, по итогам девяти месяцев текущего года за границей бедности в России находилось 12,1% населения (17,6 млн человек), и число бедных от квартала к кварталу поэтапно снижалось. Если в первом квартале в стране было 20,8 млн бедных (14,2%), то в третьем их насчитывалось 16 млн (11%), сообщали в ведомстве.

Уровень границы бедности, по оценке Росстата, в первом квартале составил 11581 рубль, во втором - 11813 рубля, а в третьем - 11970 рублей.

В качестве точки отсчета для новой системы расчета бедности кабмин взял прожиточный минимум за IV квартал 2020 года - последний квартал, посчитанный по старой методике, на основе стоимости потребительской корзины. Этот показатель будет ежеквартально увеличиваться по уровню инфляции.

Новая модель расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) используется в стране с начала 2021 года: теперь в основе их расчета лежит не продовольственная корзина, а среднедушевой медианный доход и медианная заработная плата.

Медианная зарплата - это средний показатель дохода в стране, при котором половина работников получает меньше этого уровня, а половина - больше.

Прожиточный минимум на душу населения на 2021 год составляет 11 653 рубля.

Как считать бедность?

Против новой методики сразу же выступила Федерация независимых профсоюзов России. Зампред ФНПР Нина Кузьмина в беседах с журналистами жаловалась, что кабмин не обсуждал свои проекты с профсоюзами, не позволив участвовать в их разработке.

Кузьмина также подчеркивала, что новая методика не уточняет, к какой группе относить тех россиян, чьи доходы выше границы бедности, но при этом ниже прожиточного минимума.

«Фактически эту границу бедности будут использовать только для того, чтобы говорить, сколько процентов бедных в стране. И будут «бороться с бедностью» именно в рамках этого показателя. При этом из-за низких доходов люди будут получать и доплаты до прожиточного минимума. Вопрос: как станут называться те, кто будет получать социальную помощь, но при этом не будут считаться бедными?» - сказала Кузьмина в беседе с профсоюзным изданием «Солидарность».

При этом опрошенные ВВС экономисты подчеркивают, что старая схема расчета бедности в последнее время уже не успевала отражать изменения в доходах населения и нуждалась в постоянной корректировке с учетом быстро меняющегося уровня инфляции.

В основе предыдущей системы лежало соотношение бедности с медианным доходом, которое пересчитывается лишь раз в год, говорит профессор Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов.

В соответствии с последними расчетами, прожиточный минимум на душу населения в целом по России составляет 44,2% медианного дохода.

«За этот год растет потребительская инфляция, которая влияет на структуру расходов населения. Если цены растут быстро, то реальный уровень жизни сразу падает, но статистически он еще долго будет оставаться на том же самом уровне», - объясняет Сафонов.

В этой ситуации правительство для более тонкой настройки ситуации предложило одновременно отслеживать влияние уровня потребительской инфляции на реальные доходы, чтобы оперативно принимать решения о дополнительной поддержке, говорит эксперт.

Расчет бедности в привязке к потребительской корзине также не давал четкой картины по количеству бедных в стране, говорит доктор экономических наук Сергей Смирнов.

«Здесь возникало очень много проблем. Ни один из россиян не имеет одну и ту же потребительскую корзину: кто-то больше платит за квартиру, кто-то не есть мяса, кто-то вынужден потреблять большее количество лекарств. Новый показатель расчета отходит от этого продуктового принципа и позволяет учитывать инфляцию на потребительском рынке», - объясняет он.

Рост цен и пособия от Путина

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин объявил о планах снизить к 2030 году число россиян, живущих за чертой бедности, до 6,5% - то есть почти вдвое по сравнению с нынешними показателями.

Однако снижению числа бедных в России мешает бурный рост цен, продолжающийся уже больше года. В конце прошлого года Путин поручал кабмину срочно принять меры по ограничению цен на базовые продукты, включая масло, сахар и гречку. После этого стоимость продуктов на какое-то время стабилизировалась, однако затем снова поползла вверх на фоне мирового роста цен на продовольствие и возвращения антивокидных мер.

В конце ноября глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России ожидает по итогам текущего года инфляцию ближе к верхней границе диапазона в 7,4-7,9%, хотя уже в следующем году она может снизиться почти вдвое. Об ухудшении прогнозов по инфляции по итогам года также сообщали минэкономразвития и Сбер.

Инфляция уже ударила по новогоднему столу россиян. По данным Росстата, в начале декабря стоимость ингредиентов для оливье и селедки под шубой по сравнению с 2020 годом увеличилась на 15 и 25% соответственно. Ранее стало известно, что цена на красную икру установила 20-летний рекорд, несмотря на увеличившуюся добычу лососевых.

При этом показатели бедности в России постепенно снижаются - во многом это происходит из-за многочисленных денежным выплат, которые власти реализовывали для разных групп населения за последние полтора года: единовременные выплаты получали семьи с детьми, военнослужащие и пенсионеры.

«Конечно, тут можно говорить о синдроме кризиса. Выплаты, безусловно, сыграли свою роль не только в поддержке семей, но и в общем влиянии на доходы. Это действенный инструмент в кризисных ситуациях, хоть и краткосрочный», - говорит Сергей Смирнов.

В минтруде утверждают, что новая «граница бедности» не повлияет на назначение мер социальной поддержки, так как для этого по-прежнему будет использоваться прожиточный минимум.

Бедность также снижается на фоне постепенного восстановления рынка труда после пика пандемии и отсутствия строгих ограничений, которыми отметился прошлый год, отмечает Смирнов.

«Динамика доходов улучшилась, так как не было больших локдаунов, реальные зарплаты пусть и незначительно, но выросли. Просели доходы работающих пенсионеров, но пенсионеры по определению не могут быть бедными, так как им производится доплата до прожиточного минимума в регионе», - говорит он.

Однако выводы о снижении бедности по итогам года делать пока рано, отмечает Александр Сафонов. «Третий квартал всегда дает снижение уровня бедности, это традиционная история», - говорит он.

В минтруде тоже отмечали, что третий квартал года традиционно характеризуется снижением уровня бедности и высоким уровнем занятости, в том числе за счет сезонных работ в сфере услуг, строительства и сельского хозяйства.