Впервые за два месяца количество заражений COVID опустилось до 31 тыс.

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 31 тыс. 096 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Последний раз менее 32 тыс. новых заражений за сутки в стране фиксировали 14 октября — 31 299.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2231 (7,2%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 9 млн 864 тыс. 845 случаев (+0,32%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 228,8 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 337 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 678 тыс. 285 человек.