экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Впервые за два месяца количество заражений COVID опустилось до 31 тыс.

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрировано 31 тыс. 096 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Последний раз менее 32 тыс. новых заражений за сутки в стране фиксировали 14 октября — 31 299.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2231 (7,2%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 9 млн 864 тыс. 845 случаев (+0,32%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 228,8 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 337 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 678 тыс. 285 человек.

print
  • В России за сутки от коронавируса скончались 1182 человека
  • Пост главы РАТС ШОС займет представитель Узбекистана
  • Монголы завоевали четыре медали на чемпионатах Азии и Океании по дзюдо


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com