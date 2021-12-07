В России за сутки от коронавируса скончались 1182 человека

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1182 человека, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 94 и Московской области — 52.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 283 тыс. 644 человека. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 9,8 млн, из них выздоровели — 8,5 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 млн 678 тыс. 285 пациентов.