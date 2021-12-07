В России за сутки от коронавируса скончались 1182 человека
- Азия и мир, общество
- 15:44, 07 декабря 2021
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CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1182 человека, передает оперативный штаб.
Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 94 и Московской области — 52.
Общее количество жертв коронавируса в России достигло 283 тыс. 644 человека. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 9,8 млн, из них выздоровели — 8,5 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 млн 678 тыс. 285 пациентов.