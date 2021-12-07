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В Казахстане беременная женщина спрыгнула с моста. Видео

CentralAsia (KZ) -  Спрыгнувшую с моста беременную 28-летнюю женщину спасли полицейские Атырау, сообщили в областном департаменте полиции.

7 декабря около 9:20 полиция Атырау посредством камер видеонаблюдения обратила внимание на женщину на пешеходном мосту, которая вызвала подозрение. Сообщение об этом было передано патрульной полиции.

«Командир роты батальона патрульной полиции капитан Алмас Закариев выехал на пешеходный мост и обнаружил по другую сторону моста девушку, которая собиралась прыгнуть. Несмотря на то, что сотрудник полиции отговаривал ее от суицидальных мыслей, девушка спрыгнула», - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли водной полиции Атырауской области лейтенант Жандарбек Жанбырбаев и сержант Айбат Джаубаев. Жанбырбаев прыгнул в воду и доплыл до девушки, а его напарник Джаубаев бросил спасательный круг. Отмечается, что благодаря совместным действиям полицейские спасли пытавшуюся свести счеты с жизнью беременную.

Девушка доставлена в больницу службой скорой помощи, начаты следственные действия.

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