Талибы закрыли все приюты для пострадавших от домашнего насилия женщин

CentralAsia (CA) - После захвата власти в Афганистане движение «Талибан» закрыло все приюты для женщин, пострадавших от домашнего насилия, и выпустило из тюрем мужчин, виновных в правонарушениях подобного рода. Такие данные содержатся в новом исследовании правозащитной организации Amnesty International.

По данным организации, многие женщины, заявившие в свое время о насилии со стороны мужей или мужчин-родственников, а также бывшие работники закрытых приютов, адвокаты, бывшие судьи и правительственные чиновники, участвовавшие в защите прав женщин, в настоящее время «подвергаются риску насилия и смерти» со стороны тех, кого талибы выпустили из тюрем.

«До захвата власти талибами многие пострадавшие (от домашнего насилия) женщины и девочки имели доступ к общенациональной сети приютов и услуг, включая бесплатное юридическое представительство, медицинское лечение и психосоциальную поддержку. Пострадавшие могли обратиться (со своими проблемами) в провинциальные и столичные отделения министерства по делам женщин и комиссии по правам человека, а также в приюты, больницы и полицейские участки по всей стране. Эта система (помощи жертвам домашнего насилия) была далека от совершенства, но ежегодно обслуживала тысячи женщин в Афганистане, где, по данным афганского филиала Миссии ООН, девять из 10 женщин подвергаются домашнему насилию», — говорится в заявлении правозащитников.

После захвата власти в стране талибами приюты были закрыты и персонал вынужден был отправлять пострадавших женщин и девочек обратно в их семьи. Кто-то из пострадавших был насильно увезен родственниками. Некоторые бывшие обитательницы приютов вынуждены теперь жить на улице.

«Чтобы защитить женщин и девочек от дальнейшего насилия, талибы должны разрешить и поддержать открытие приютов и восстановление других служб защиты для жертв (домашнего насилия), восстановить министерство по делам женщин и обеспечить тем, кто оказывает помощь (жертвам домашнего насилия), возможность работать свободно и без угроз мести», — сказала генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

По ее словам, женщины и девочки, пережившие гендерное насилие, по сути, были брошены в Афганистане (после захвата власти «Талибаном»).

Отмечается, что несмотря на обещания не ущемлять права женщин, «Талибан» последовательно урезает для них возможность работать, учиться и заниматься спортом.

Министерство по делам женщин было упразднено радикальным движением в середине сентября. Вместо него было создано министерство пропаганды исламской добродетели и предотвращения порока.

В первых числах ноября ООН выпустила отчет, в котором указывается, что запрет талибов на работу женщин может обойтись Афганистану в сумму до $1 млрд или в 5% ВВП. Женщины составляют 20% рабочей силы Афганистана, указывается в документе ООН. Если они не смогут работать, это нанесет дополнительный ущерб экономике государства, которая находится в тяжелом положении из-за инфляции и нехватки наличных денег.

Афганские женщины в крупных городах регулярно проводят акции в защиту своих прав. Одна из таких акций прошла 6 декабря в Кабуле. В ней, кроме афганок, приняли участие афганские преподаватели и студенты, которые лишились работы или возможности учиться в вузах после прихода к власти талибов.

A woman protester in Kabul says women should not be kept at home: women are also human, they need freedom, and they have social responsibilities.#TOLOnews pic.twitter.com/8BIlZILnP3