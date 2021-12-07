Президент Токаев подписал закон об амнистии

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об амнистии. Об этом сообщается на сайте Акорды.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан», - сообщила пресс-служба президента.

По предварительным расчетам, под действие амнистии подпадут 2 тыс. 236 осужденных и 11 тыс. 310 лиц, состоящих на учетах службы пробации.

Во-первых, выйдут на свободу около 1 тыс. лиц, также 3,8 тыс. человек будут сняты с учета службы пробации.

Во-вторых, сокращение неотбытого срока наказания будет применено к 1 тыс. 294 осужденным и лицам, состоящим на учете в службе пробации.

В-третьих, будут сокращены 5 тыс. уголовных дел, находящихся в досудебном производстве, из них более 1 тыс. 674 лиц будут освобождены от уголовной ответственности.

В отношении 1 тыс. 471 человека будут применены положения по сокращению срока наказания или освобождению. Согласно статье 78 Уголовного кодекса не предусмотрена амнистия для лиц, совершивших особо опасные преступления.

За 30 лет в Казахстане проведено восемь амнистий, последние четыре были приурочены к Дню независимости.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения