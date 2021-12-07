экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Токаев подписал закон об амнистии

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об амнистии. Об этом сообщается на сайте Акорды.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан», - сообщила пресс-служба президента.

По предварительным расчетам, под действие амнистии подпадут 2 тыс. 236 осужденных и 11 тыс. 310 лиц, состоящих на учетах службы пробации.

Во-первых, выйдут на свободу около 1 тыс. лиц, также 3,8 тыс. человек будут сняты с учета службы пробации.

Во-вторых, сокращение неотбытого срока наказания будет применено к 1 тыс. 294 осужденным и лицам, состоящим на учете в службе пробации.

В-третьих, будут сокращены 5 тыс. уголовных дел, находящихся в досудебном производстве, из них более 1 тыс. 674 лиц будут освобождены от уголовной ответственности.

В отношении 1 тыс. 471 человека будут применены положения по сокращению срока наказания или освобождению. Согласно статье 78 Уголовного кодекса не предусмотрена амнистия для лиц, совершивших особо опасные преступления.

За 30 лет в Казахстане проведено восемь амнистий, последние четыре были приурочены к Дню независимости.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Узбекистане амнистировали 182 осужденных
  • Узбекистан запустил в декабре 8 поездов для вывоза своих граждан из России
  • Талибы закрыли все приюты для пострадавших от домашнего насилия женщин


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com