Главу представительства «Аэрофлота» в Крыму нашли мертвым

CentralAsia (CA) - Руководитель представительства российской авиакомпании «Аэрофлот» Роберт Валеев найден мертвым. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе перевозчика подчеркнули, что для организации это большая потеря. «Просим отнестись с пониманием, что в настоящее время мы вынуждены воздержаться от каких-либо комментариев — по этическим причинам и в интересах следствия», — заметили там и посоветовали обращаться в правоохранительные органы для получения информации.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что знает о случившемся, однако без подробностей. «Здесь надо следствие просить комментировать, не готов ничего сказать о причинах», — пояснил он.

Информированный источник агентства заявил, что тело Валеева обнаружили в воскресенье, 5 декабря. По некоторым данным, следствие рассматривает версию о самоубийстве. Официального подтверждения информации о причинах смерти сотрудника авиакомпании на данный момент нет.