Ученые назвали продукт для завтрака, понижающий давление

CentralAsia (CA) - Ученые из Австралии и США выяснили, что ежедневное употребление йогурта снижает риск развития гипертонии, а также помогает снизить кровяное давление тем, у кого она уже есть. Результаты исследования опубликованы в журнале International Dairy Journal.

Во всем мире более миллиарда человек страдают гипертонией. Постоянное высокое кровяное давление — главный фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта и инсульта.

Исследователи из Университета Южной Австралии вместе с коллегами из Университета штата Мэн изучили связь между потреблением йогурта, артериальным давлением и факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний. За основу они взяли данные по 915 взрослым, участвовавшим в долгосрочном исследовании Maine-Syracuse Longitudinal Study, которое проводится в городе Сиракузы штата Мэн с 1974 года. Исследование посвящено изучению множественных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, прежде всего гипертонии.

Сравнив структуру питания участников с их медицинскими показателями, авторы установили, что потребление йогурта коррелирует с более низким артериальным давлением, в том числе у людей с гипертонией.

По словам автора статьи, доктора из Университета Южной Австралии Александра Уэйда, молочные продукты, особенно йогурт, могут снижать кровяное давление.

«Это связано с тем, что молочные продукты содержат ряд питательных микроэлементов, включая кальций, магний и калий, которые участвуют в регуляции кровяного давления. Йогурт особенно интересен, потому что он также содержит бактерии, которые способствуют выработке белков, снижающие кровяное давление», - сказал он.

Результаты исследования показали, что даже эпизодическое потребление небольшого количества йогурта способно понизить кровяное давление у людей с гипертонией. А для тех, кто регулярно потреблял йогурт, показатели артериального давления были почти на семь пунктов ниже, чем у тех, кто не включал этот продукт в свой рацион.

Данные о потреблении йогурта собирали с помощью опросника по частоте приема пищи. В качестве показателя нормального артериального давления исследователи приняли значение 120/80 мм ртутного столба, а 140/90 и больше считали высоким.

Помимо артериального давления, ученые контролировали у участников уровни общего холестерина, липопротеинов высокой и низкой плотности, глюкозы, триглицеридов и гомоцистеина плазмы.