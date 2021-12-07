В Ташкенте каждая пятая семья имеет более четырёх детей

CentralAsia (UZ) - Государственный комитет статистики Узбекистана опубликовал данные о количестве детей в семьях Ташкента.

Как сообщается, в 2021 году в столице 8,7% семей состояли из одного человека, а 16,7% — из двух.

Далее показатели распределись так: 14,2% пришлось на семьи из трех человек, 20,5% — из четырех.

Пять членов семьи было в 15,4% случаев. Интересно, что 24,5% домашних хозяйств состоят из шести и более человек.

Ранее Госкомстат сообщил, что больше всего семей с четырьмя и более детьми в Кашкадарьинской, меньше всего — в Навоийской.

По состоянию на 1 января население Узбекистана составляло 34,6 миллиона человек.