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В Узбекистане вакцинировано 84% взрослого населения, подлежащего вакцинации

CentralAsia (UZ) -  На сегодняшний день в Узбекистане вакцинировано 84% населения старше 18 лет.

На брифинге в Ташкенте 7 декабря член штаба по борьбе с коронавирусом Ботир Курбанов проинформировал о ситуации с COVID-19 в стране.

По данным Курбанова, общее количество завезенных в страну вакцин от коронавируса составляет более 43 миллионов, на сегодняшний день использовано более 35 миллионов 117 тысяч доз вакцин.

Более 18 миллионов человек старше 18 лет, которых планировалось вакцинировать от коронавируса, уже прошли вакцинацию, отметил Курбанов.

Ранее сообщалось, что 6 декабря в страну из США по программе COVAX было доставлено более 300 тыс. доз вакцины Pfizer.

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