В Узбекистане амнистировали 182 осужденных

CentralAsia (UZ) - В связи с 29-летием принятия Конституции Узбекистана президент Шавкат Мирзиеев подписал указ, в соответствии с которым 182 заключенных будут освобождены досрочно.

«В соответствии с присущими нашему народу такими качествами, как милосердие, великодушие и благородство, постоянно применяется практика помилования в отношении лиц, по незнанию совершивших преступление, искренне раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления», - отмечается в указе.

Согласно документу, этом году более 4 тысяч лиц освобождены из зала суда, в отношении около 8 тысяч граждан сняты обвинения по необоснованно предъявленным статьям, оправданы 859 лиц.