экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане амнистировали 182 осужденных

CentralAsia (UZ) -  В связи с 29-летием принятия Конституции Узбекистана президент Шавкат Мирзиеев подписал указ, в соответствии с которым 182 заключенных будут освобождены досрочно.

«В соответствии с присущими нашему народу такими качествами, как милосердие, великодушие и благородство, постоянно применяется практика помилования в отношении лиц, по незнанию совершивших преступление, искренне раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления», - отмечается в указе.

Согласно документу, этом году более 4 тысяч лиц освобождены из зала суда, в отношении около 8 тысяч граждан сняты обвинения по необоснованно предъявленным статьям, оправданы 859 лиц.

print
  • В Узбекистане инспекторы ДПС получат алкотестеры нового образца
  • Турция поменяла свое официальное название на латинице
  • Премьер-министр Монголии призывает к строительству ГЭС Эгийн-Гол всеми возможными способами


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com