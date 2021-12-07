Президент Узбекистана принял спецдокладчика ООН

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 декабря принял Специального докладчика ООН по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом Фионнуалу Ни Аолайн.

По информации пресс-службы главы государства, визит представителя ООН состоялся в рамках реализации инициатив и предложений, выдвинутых Президентом Узбекистана на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Были рассмотрены вопросы дальнейшего развития открытого и конструктивного диалога по актуальной повестке в области прав человека, противодействия современным вызовам и угрозам.

Специальный докладчик высоко оценила усилия Узбекистана по возвращению граждан страны в рамках операции «Мехр», их реабилитации и реинтеграции. Особо отмечены новые подходы в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Достигнута договоренность о проведении ряда совместных международных мероприятий, направленных на укрепление партнерства Узбекистана с органами и правозащитными институтами ООН.