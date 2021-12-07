В Ташкенте 8 декабря состоится встреча руководителей МИД Италии и стран Центральной Азии

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте в среду, 8 декабря, состоится вторая министерская конференция в формате «Италия – Центральная Азия», сообщает МИД Узбекистана.

В ходе мероприятия руководители внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии, Италии и представители Европейского союза обсудят современные вызовы в регионе, возможности для сотрудничества в сферах политики, экономики и здравоохранения.

В рамках конференции также состоится «круглый стол» на тему «Современное состояние и перспективы развития научного сотрудничества между Италией и Центральной Азией».

Для участия в предстоящем мероприятии в Узбекистан прибывают руководители МИД Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Итальянскую делегацию возглавляет министр иностранных дел и международного сотрудничества Луиджи Ди Майо.