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В список номинантов на «Оскар» вошел узбекский фильм «Две тысячи песен Фариды»

CentralAsia (UZ) -  В список номинантов на кинопремию «Оскар» вошел фильм режиссера и сценариста Узбекистана Ёлкина Туйчиева «Две тысячи песен Фариды», сообщили организаторы премии.

Картина вошла в лонг-лист претендентов в номинации «Лучший иностранный художественный фильм». Помимо Узбекистана свои фильмы представили 93 страны.

«Две тысячи песен Фариды» был снят в 2020 году компанией Fox Music Cinema по заказу агентства «Узбеккино». Фильм повествует о политических событиях в Туркестане начала прошлого века на примере одной семьи.

Этот фильм в прошлом году тоже был выдвинут на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм». Помимо этого, он был среди номинантов на международную кинопремию «Золотой глобус» в категории лучшего иностранного фильма. В ноябре прошлого года фильм получил гран-при фестиваля кино стран Содружества «Московская премьера», а в марте этого года — приз зрительских симпатий на Всемирном фестивале азиатского кино.

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