В Дагестане издали книгу муфтия Ахмада Афанди на узбекском языке

CentralAsia (UZ) - Презентация книги муфтия и известного богослова Дагестана Ахмада Афанди "Благонравие праведников" на узбекском языке состоится в Махачкале 9 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по национальной политике и делам религий Дагестана.

Презентация проводится в рамках мероприятий, способствующих социокультурной адаптации иностранных граждан, противодействию идеологии экстремизма и терроризма, укреплению связей с соотечественниками проживающими за рубежом.

В мероприятии примут участие генеральный консул Узбекистана в г. Ростов-на-Дону Рустам Курганбаев, представители узбекской диаспоры, а также студенты из Узбекистана, обучающихся в учебных заведениях Республики Дагестан.