В Узбекистане бывшим заключенным дадут до $10 тысяч на развитие бизнес-проектов

CentralAsia (UZ) - Узбекистанцы, отбывшие срок наказания, смогут получить единовременную материальную помощь в объеме до 10 миллионов сумов ($928) на развитие своих бизнес-проектов.

Об этом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил в своем обращении к народу страны накануне 29-й годовщины принятия Конституции Республики Узбекистан.

Глава государства предложил пересмотреть действующее уголовное законодательство. По его словам, сейчас почти 80 процентов отбывающих наказание в колониях привлечены к труду, но годы работы не прибавляются к общему трудовому стажу и не учитываются при начислении пенсии, указал глава государства. Отмена этого ограничения, не отвечающего принципу социальной справедливости, поможет предупредить повторные преступления из-за финансовой нужды.

Мирзиёев анонсировал также внедрение системы «пакета первичной помощи», которая поможет отбывшим наказание гражданам найти свое место в обществе. Тем из бывших заключенных, которые хотели бы начать собственное дело и могут представить конкретный бизнес-проект, будет оказана единовременная материальная помощь в объеме до 10 миллионов сумов. Средства на эти цели будут выделены из Фонда развития службы пробации Узбекистана.