Монголия и США отметят 35-летие установления дипломатических отношений в 2022 году

CentralAsia (MNG) - 6 декабря заместитель министра иностранных дел Б. Мөнхжин принял директора Совета национальной безопасности США по Корейскому полуострову и Монголии Адама Фаррара.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о дальнейшем укреплении Стратегического партнерства между Монголией и США, расширении экономического сотрудничества, усилении постпандемического сотрудничества и торгово-экономических связей, а также привлечении инвестиций в крупные проекты. Стороны также договорились совместно отметить 35-летие установления дипломатических отношений между двумя странами, которое приходится на 2022 год.

Соединенные Штаты установили дипломатические отношения с Монголией в 1987 году. Монголия, граничащая с Россией и Китаем, называет Соединенные Штаты своим самым важным «третьим соседом». В 2019 году Соединенные Штаты и Монголия повысили уровень своих двусторонних отношений до стратегического партнерства. После почти семи десятилетий однопартийного социалистического правления и тесного сближения с Советским Союзом народ Монголии поддержал мирную демократическую революцию в 1990 году. С момента принятия демократии в Монголии по состоянию на июнь 2021 года было проведено восемь президентских выборов и восемь выборов в законодательные органы. Соединенные Штаты стремились содействовать рыночным реформам Монголии и расширять сотрудничество в политической, культурной, образовательной и оборонной сферах.

С 1991 года Freedom House оценивает Монголию, единственную посткоммунистическую консолидированную демократию в Азии, как политически свободную страну. Политические права и гражданские свободы были прочно институционализированы, хотя коррупция остается проблемой, и периодически возникают опасения по поводу независимости судебной системы.

Соединенные Штаты и Монголия подписали культурное соглашение, соглашение Корпуса мира и консульскую конвенцию. Английский язык является обязательным в монгольских школах с 2005 года, и интерес монголов к изучению английского языка и обучению в Соединенных Штатах растет с каждым годом. С 2011 года правительство Монголии ежегодно выделяло 600 000 долларов на софинансирование магистерской программы Фулбрайта, что в три раза увеличило количество монголов, обучающихся в Соединенных Штатах в рамках этой инициативы. Кроме того, более 1500 монголов учатся в колледжах и университетах США, некоторые получают частные стипендии. Около 120 монголов ежегодно приезжают в Соединенные Штаты по образовательным, профессиональным и культурным программам обмена, финансируемым правительством США. С 2017 года 20 монгольских старшеклассников ежегодно участвуют в программе обмена будущими лидерами (FLEX). Законодатели США и Монголии также участвуют в обменах, в ходе которых они делятся информацией и опытом о демократии и институциональной реформе.

Монголия разместила войска в Ираке с 2003 по октябрь 2008 года. В Афганистане монгольские солдаты поддерживали операции Коалиции в течение 18 лет, вывод которых начался в 2021 году в соответствии с запланированным выводом войск США. Обучение и оборудование, предоставляемые правительством США, способствуют повышению профессионализма сил обороны Монголии и их продолжающемуся участию в миротворческих операциях Организации Объединенных Наций. Военные США также регулярно участвуют в проводимых Монголией учениях по поддержанию мира и оказанию гуманитарной помощи, включая ежегодные учения Khaan Quest.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения