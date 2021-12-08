Монголия призвала отстоять право на мирные собрания во время пандемии

CentralAsia (MNG) - Международный центр Globe International Center отвечает на решение суда, которым наложен штраф на лиц, организовавших флешмоб в знак протеста против ограничительных правил правительства Монголии в отношении пандемии.

Из-за пандемии в Монголии серьезно нарушаются права граждан на свободу выражения мнений, доступ к информации и мирные демонстрации. Примером может служить дело с участием Амартувшина Доржа и Д.Булгантамира, которые провели флешмоб 28 июня 2021 года вместе с другими предпринимателями в знак протеста против решения правительства ограничить деятельность предприятий в качестве меры реагирования на распространение COVID-19. В то время демонстрации и собрания были ограничены определенными мерами по борьбе с COVID-19 в столице Улан-Батора.

18 ноября 2021 года суд первой инстанции района Сухбаатар постановил, что имело место нарушение Постановления губернатора столицы от 16 июня 2021 года о карантинных протоколах, и что Д.Амартувшин и Д.Булгантамир организовали флешмоб без официальной регистрации с уполномоченный орган и разрешение уполномоченных лиц. В связи с этим суд наложил штраф в размере 500 000 монгольских тугриков (около 190 долларов США) на каждого из них в соответствии со статьей 5.13 Закона об административных правонарушениях.

Реагируя на решение суда, Амартувшин подчеркнул, что «закон не применяется одинаково и по-разному служит начальству». Он упомянул, что 17-19 сентября 2021 года, когда действовали те же меры против распространения COVID-19, правительственные чиновники организовали большое мероприятие под названием «Цифровая нация», на котором тысячи людей собрались на одной площади. Он раскритиковал несправедливое обращение властей и двойные стандарты во время пандемии. Этот случай наглядно демонстрирует нарушение права на мирные собрания в Монголии.

За последний год в Монголии прошло около 200 демонстраций и акций протеста. По результатам мониторинга Международного центра Globe International Center, с 20 ноября 2020 года был зарегистрирован 51 случай нарушения права на мирные собрания и ассоциации. Во всех этих случаях виновными являются или были государственные должностные лица или сотрудники правоохранительных органов, причем нарушения, в основном, включали физическое насилие, штрафы, задержание и применение силы против отдельных лиц.

Национальная комиссия по правам человека Монголии (НКПЧМ) пришла к выводу, что гарантия пользования правом на мирные собрания в стране слабая, и это пространство, вероятно, еще больше сократится. Следовательно, этапы и формы мирных демонстраций должны быть защищены законом.

Реагируя на глобальную пандемию, страны всего мира вынуждены вводить и принимать законы и постановления, отрицательно влияющие на основные права человека. Монголия не исключение. В прошлом году был принят Закон о профилактике коронавируса (COVID-19), борьбе с ним и смягчении его социально-экономических последствий. Впоследствии в существующие законы, включая Закон об административных правонарушениях и Закон о защите от стихийных бедствий, были внесены поправки. Раздел 5.13.2 Закона об административных правонарушениях гласит: «В случае стихийного бедствия, инфекционного заболевания или опасных явлений, если они не несут уголовной ответственности, нарушение или воспрепятствование карантину, ограничению передвижения и их режиму, установленному уполномоченными органами. наказывается штрафом в размере 500 единиц или лишением свободы на срок от 7 до 30 суток для физического лица и штрафом в размере 5000 единиц для юридического лица ». Однако следует отметить, что Закон о порядке проведения демонстраций и собраний 1994 г. устарел: он не регулирует эффективно возникающие социальные взаимодействия.

Основываясь на вышеупомянутом случае, результатах мониторинга, а также заключении, сделанном NHRCM, Globe International Center настоятельно призывает законодателей немедленно инициировать пересмотр законов и политики, влияющих на право на свободу мирных собраний в Монголии. Международный центр Globe International Center также призывает власти быть более осмотрительными в обеспечении соблюдения законодательства, которое серьезно нарушает основные права человека, и не злоупотреблять чрезвычайными мерами против лиц, которые организуют мирные демонстрации, чтобы выразить свое мнение во время пандемии.

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