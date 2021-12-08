Монголия, Австралия, Албания, Великобритания претендендуют на открытом чемпионате мира IWF

Анхцэцэг Мөнхжанцан

CentralAsia (MNG) - Отсутствие 10 олимпийских чемпионов из Токио четыре месяца назад, 15 действующих чемпионов мира и целых команд из Китая и Северной Кореи делает чемпионат мира Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) 2021 года широко открытым мероприятием.

Соревнования начались 7 декабря в Ташкенте, столице Узбекистана, и продлятся до 17 декабря.

22-летняя монголка Анхцэцэг Мөнхжанцан плакала в Токио, когда она провалила последнюю попытку, которая принесла бы ей бронзовую медаль в весовой категории 87 кг. У нее такая же стартовая сумма — 255 кг, что и у россиянки Дарии Ахмеровой.

Эмили Кэмпбелл, которая была второй в Токио, борется за право стать первой британской чемпионкой мира в супертяжелом весе, когда она возобновляет соперничество с Сарой Роблес из Соединенных Штатов, которая была третьей на Олимпийских играх.

Им предстоит столкнуться с сильными соперниками из Таиланда и Южной Кореи, еще одной страны, у которой есть несколько серьезных претендентов на медали.

Одной из немногих действующих чемпионок мира, соревнующихся в Ташкенте, является турецкая спортсменка Сазие Эрдоган в весе 45 кг, в которой ей, вероятно, придется столкнуться с серьезным вызовом со стороны Мануэлы Беррио из Колумбии.

Как всегда, у Колумбии очень сильная команда, и она может выиграть много медалей.

В мужском весе 67 кг Франсиско Москера и Луис Москера финишировали в таком же порядке в матче один-два на чемпионате Панамерики в прошлом месяце.

В этом соревновании также участвуют лучший пакистанский тяжелоатлет за последние десятилетия Талха Талиб и один из многих претендентов на медали принимающей страны, Узбекистан, Достон Йокубов.

Колумбия и Узбекистан также участвуют в двух самых интригующих соревнованиях чемпионата мира в весовой категории до 81 кг и 109 кг.

Брайан Родаллегас возглавляет сборы Колумбии в категории 365 кг, но, что примечательно, только 8 кг между максимальной и самой низкой загрузкой из 10 спортсменов в группе А.

Ожидается, что Мохамед Эхаб, вернувшийся после дисквалификации Египта, и феноменальный болгарский подросток Карлос Насар преуспеют.

Катар Месо Хассона, один из олимпийских чемпионов в Ташкенте, и чемпион мира 2019 года в весовой категории 89 кг Акоп Мкртчян из Армении входят в число фаворитов в весе 96 кг, за которым стоит наблюдать за юным казахстанцем Артемом Антроповым.

Местные жители захотят принять участие в соревнованиях в категории 109 кг среди мужчин, в которых олимпийский чемпион Узбекистана Акбар Джураев борется с двумя рекордсменами мира, его соотечественником Русланом Нурудиновым — толчком — и Симоном Мартиросяном из Армении - суммой - который занял второе место в Токио.

У всех троих заявленный общий вес 425 кг.

Лаша Талахадзе, как всегда, является горячим фаворитом в супертяжелом весе, в котором будут участвовать его ближайший соперник Гор Минасян и еще один сильный соперник из Армении, 22-летний Вараздат Лалаян.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения